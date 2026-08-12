Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye” mesajı: Bütüncül bir irade nihayet hayat buldu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yeni bir açıklamada yaptı. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefini buluşturan irade nihayet hayat buldu" dedi.
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Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
"Terörsüz Türkiye hedefi ile 'Terörsüz Bölge' ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade, nihayet hayat bulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.