Bahçeli’nin açıklamasında geçen ‘mizan’ kelimesi ne demek? İşte TDK’ya göre mizan sözcüğünün anlamı...

MHP lideri Devlet Bahçeli, FETÖ'den hüküm giyen Mümtaz'er Türköne'nin açıklamaları sonrası yazılı bir mesaj yayınladı.

Türköne, iErdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek" yolunda bir iddiada bulunmuştu.

Bu gelişme üzerine Bahçeli bugün yazılı bir açıklama yayınlayarak iddiayı reddeti.

Bahçeli'nin açıklamasında "Geçmişini bilmeyen, daha acıklısı, geçmişine dudak bükmüş ve yüz çevirmiş toplum veya milletlerin geleceğin kilitli kapılarını aralaması, tarih mizanında hayat ve varlık iddiasında bulunması akla ziyan bir beklentidir" ifadesi yer aldı.

'Mizan' kelimesi ne demek?

Bahçeli'nin bu cümlesinde yer alan 'mizan' kelimesinin anlamı ise merak konusu oldu.

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre 'mizan' Arapça kökenli bir sözcük.

TDK’nın sözlüğünde ‘mizan’ kelimesinin anlamı terazi, tartı, ölçü aleti olarak geçiyor.

‘Mizan’ sözcüğü matematikte sağlama anlamında kullanılıyor.

'Mizan' ticarette ise bir tüccarın ticari durumunu, işinin genel sonucunu gösteren, belirli zamanlarda yaptığı hesap özeti anlamına geliyor.