Bahçeli'nin Öcalan için söylediği "umut hakkı" nedir? Umut hakkı ne demek?
MHP lideri DEvlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü lağvetmesi halinde umut hakkından yararlanabileceğini söyledi. Bunun için gerekli düzenlemelerin yapılabileceğine işaret etti. Bu açıklamanın ardından umut hakkı araştırılmaya başlandı. Umut hakkı ömür boyu hapis cezası alan mahkumların bir süre sonra toplumla buluşmasına imkan tanıyan bir düzenlemedir. Öcalan için Bahçeli'nin önerdiği teklif de budur.
MHP lideri Öcalan'a örgütü tasfiye etme çağrısında bulunurak umut hakkından yararlanabileceğini söyledi. Ömür boyu hapis ceszası alan Öcalan ise 25 yıldır Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda tutuklu bulunuyor.
Umut hakkı düzenlemesi ise ömür boyu hapis cezası alan mahkumların yeniden özgürlüğe kavuşma ümidini canlı tutuyor.
Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesini ihlal suçundan önce idam cezası alan Öcalan'ın cezası Ekim 2002'de müebbet hapse çevrildi. Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda tek başına kalan Öcalan, 1999 yılının şubat ayından bu yana hapiste.
Umut hakkı nedir?
‘Umut hakkı’, Öcalan gibi ömür boyu hapse çarptırılan mahkumların toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için yapılan bir düzenleme. Umut hakkı ile belirli bir infaz süresini dolduran mahkumun durumu yeniden gözden geçiriliyor.