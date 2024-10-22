Bahçeli'nin Öcalan için söylediği "umut hakkı" nedir? Umut hakkı ne demek?

MHP lideri Öcalan'a örgütü tasfiye etme çağrısında bulunurak umut hakkından yararlanabileceğini söyledi. Ömür boyu hapis ceszası alan Öcalan ise 25 yıldır Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda tutuklu bulunuyor.

Umut hakkı düzenlemesi ise ömür boyu hapis cezası alan mahkumların yeniden özgürlüğe kavuşma ümidini canlı tutuyor.

Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesini ihlal suçundan önce idam cezası alan Öcalan'ın cezası Ekim 2002'de müebbet hapse çevrildi. Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda tek başına kalan Öcalan, 1999 yılının şubat ayından bu yana hapiste.

Umut hakkı nedir?

‘Umut hakkı’, Öcalan gibi ömür boyu hapse çarptırılan mahkumların toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için yapılan bir düzenleme. Umut hakkı ile belirli bir infaz süresini dolduran mahkumun durumu yeniden gözden geçiriliyor.