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Bakan Ağbal'dan 'tütün' açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, torba tasarıyla kaldırdıkları sigara üretimindeki açık artırma usulünün kalacağını, üreticiler bakımından hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili düzenlemeleri tasarıdan çıkaracaklarını söyledi.

Bakan Ağbal'dan 'tütün' açıklaması
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba tasarıyla kaldırdıkları sigara üretimindeki açık artırma usulünün kalacağını, üreticiler bakımından hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili düzenlemeleri tasarıdan çıkaracaklarını, özel aroması olan, geleneksel yöntemle üretim yapan tütün üreticilerinin kooperatif kurmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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