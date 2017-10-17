Bakan Ağbal'dan 'tütün' açıklaması
Maliye Bakanı Ağbal, torba tasarıyla kaldırdıkları sigara üretimindeki açık artırma usulünün kalacağını, üreticiler bakımından hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili düzenlemeleri tasarıdan çıkaracaklarını söyledi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba tasarıyla kaldırdıkları sigara üretimindeki açık artırma usulünün kalacağını, üreticiler bakımından hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili düzenlemeleri tasarıdan çıkaracaklarını, özel aroması olan, geleneksel yöntemle üretim yapan tütün üreticilerinin kooperatif kurmalarını sağlayacaklarını bildirdi.
Kaynak: AA