Bakan Akar: Maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik

Bakan Akar, TRT Haber'e yaptığı açıklamada "Bizim şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler" dedi.

"TSK seferber oldu"

(Asker kışladan geç çıktı iddiası) Akılla mantıkla izah edilemez. Örneğin Malatya'da saat 5.45'ten itibaren Mehmetçiğin enkazlara koştuğu açıkça görülüyor. Dolayısıyla bunun çok çok örnekleri var. İlk andan itibaren silahlı kuvvetlerimiz seferber oldu. Sadece deprem bölgesindekiler değil, bütün silahlı kuvvetler KKTC'dekiler dahil tüm Mehmetçik seferber oldu.

"Ekiplerimiz 304 vatandaşımızı sağ kurtardı"

Depremin büyüklüğünden teknik ve işçilerimizden timler oluşturduk. 80 timi bölgelere dağılmak faaliyetiyle ciddi katkılar sundu. Yaptığımız çalışmalarla köpeklerimiz, arama kurtarma ekipleri 304 vatandaşımızı sağ olarak enkazlardan çıkarmayı başardılar. Maalesef 2 bin 250 vatandaşımızın cenazelerine de arkadaşlarımız ulaştılar. Bizim burada sadece arama kurtarma değil hayatını devam ettirilmesi içinde çalışmalarımız devam ediyor. 4 bin 400 kumanya dağıttık.