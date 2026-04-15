Bakan Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gürlek, 2020'den beri akıbeti bilinmeyen Gülistan Doku hakkındaki yeni soruşturmayla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı:

Gürlek 'yeni soruşturmanın kendi talimatıyla başladığı' iddialarına yanıt verdi:

- Bizim talimatımızla olmadı, Adalet Bakanlığı olarak bizim takdir ya da müdahale hakkımız yok. Başsavcımız bana geldi, delilleri topladığını söyledi. Yoğun şüpheler var. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor.

Bu soruşturmanın üzerine gidilmesi çok önemli

- Bir kız çocuğunun öldürülüp öldürülmediği de belli değil. Başsavcımız çok ince çalıştı, gerekenler yapıldı.

- Kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Şu anda soruşturma devam ediyor, gözaltında kişiler var.

- Muhtemelen deliller toplanma aşamasında. Bizim Adalet Bakanlığı olarak soruşturmaya müdahale etme veya talimat verme yetkimiz yok. Bu soruşturmanın üzerine gidilmesi çok önemli.

Valinin oğlu da gözaltında

6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku ile ilgil soruşturmada 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de var.