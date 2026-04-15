Türkiye genelinde sıcaklıklar 6 derece artacak: Toz taşınımı uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, batı kesimlerde yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 6 derece artması beklenirken, bu artışın özellikle iç ve batı bölgelerde daha belirgin hissedileceği tahmin ediliyor.

Batı’da toz taşınımı etkili olacak

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Akdeniz’in batısında toz taşınımı görüleceğini açıkladı. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Doğu’da çığ ve don riski sürüyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayları beklenirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve sis de etkili olacak.

Rüzgar hafif, yer yer orta kuvvette

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğu kesimlerde ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Büyük şehirlerde hava durumu

İstanbul’da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 18 derece civarında olacak. Ankara’da 19 derece, İzmir’de ise 23 derece ölçülmesi bekleniyor. Güneyde Adana 27 derece ile en sıcak iller arasında yer alırken, Doğu Anadolu’da Erzurum’da sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle batı bölgelerinde toz taşınımı, doğu kesimlerde ise çığ ve buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.