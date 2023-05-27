Bakan Bilgin asgari ücret zammı için tarih ve rakam verdi

“Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz” diyen Bilgin, olası zamma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.”

Sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor

500 dolar bugün itibarıyla yaklaşık 10 bin TL’ye denk geliyor ancak önümüzdeki dönemde kurda artış bekleniyor. 8 bin 506 TL’lik net asgari ücret ise bugün itibarıyla yaklaşık 425 dolara denk geliyor.

Asgari Ücret Komisyonu’nun işveren, işçi sendikaları ve kamu adına kendilerinin üyesi olduğu bir komisyon olduğuna ve bu komisyonun kararları verdiğine işaret eden Bilgin, “Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye’nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor” dedi.

“Asgari ücret yukarıdaki ücretleri de belirleyen etkisi vardır” diyen Bilgin ayrıca, “Yukarıdakiler fazla artmıyor. O yukarıdakilerinin örgütsüzlüğünün sonucudur” ifadelerini kullandı.