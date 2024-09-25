Bakan Bolat: ABD ile ticaretimizde bu sene 35 milyar doları aşmayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere New York'ta temaslarını sürdürüyor.

Bakan Bolat, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği röportajda, Türkiye'nin yatırım potansiyeli ve ABD ile ticaret ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda Latin Amerika ülkeleri ile ticaret hacmini artırdığına dikkat çeken Bolat, “Kuzey Amerika'nın ve Amerikan kıtasının merkez üssü ABD. ABD güçlü bir ekonomi. ABD, 28 trilyon dolarlık milli geliri, 3,2 trilyon dolarlık ithalatı ve 2 trilyon dolar ihracatı olan bir ülke. 1.2 trilyon dolar dış ticareti açığı veriyor. Bizim karşılıklı ticaretimiz geçen yıl 33 milyar dolardı bu sene 35 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Onların bizde 2 binden fazla Amerikan firması 15 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımları var. Türk firmalarının da ABD'de 11 milyar dolar yatırımları var. Bu açıdan Türkiye'nin ihracatına da büyük katkı veren dış yatırımlar. Biz bunları çoğalması, Türkiye'ye yatırım gelmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Önemli yatırım ve iş birlikleri söz konusu"

Turizm alanında 1 milyon 700 bin Amerikan turistinin 2024 yılında ülkemizi ziyaret ettiğini kaydeden Bolat, "Geçen yıl 1 milyon 300 bindi. Burada yukarı çıkış var. Savunma sanayi alanında, havacılık alanında, enerjide, kimyada, önemli yatırım ve iş birlikleri söz konusu. Türkiye bölgesinde güvenilir, güçlü, kaliteli üretim yapan bir ülke olarak lojistik sektöründe de çok başarılı bir ülke olarak başta gelişmiş ülkelere mal ve hizmet ürünleri satabiliriz. İhracat geliri elde edebiliriz. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bizim ana ticaret ortaklarımız olmakla beraber bu ticareti arttırmak için önümüzde çok fazla potansiyel var. Ticaret Bakanlığı olarak daha fazla ihracat amacıyla daha fazla irtibat, temas, toplantılar trafiği içindeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak tüm ihracatçılarımızı da bu konularda teşvik yönlendirme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye-ABD arasındaki ekonomik işbirliğini hem ticaret hem yatırımlar hem hizmetler hem kritik sanayiler hem turizm alanında geliştirmek için çok büyük imkanlar, fırsatlar var. İki ülke arasında son 1 yıldan bu yana hem siyasal alanda hem ekonomik ticaret alanında iyileşen ve olumlu yönde ilerleyen ilişkiler bu alanlarda karşılıklı ticaretin ve yatırımların artmasını sağlayacaktır. Biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Aynı zamanda ABD'de yerleşik 371 bin vatandaşımızın da Amerikan ekonomisi için de daha fazla iş kurduklarını, ticaret yaptıklarını görmekten de memnuniyet duyduk. Aramızdaki ticarette onların ilk tercihi Türkiye'nin ABD'ye köprü kurmak yönünde olmakta. Bu Avrupa için de böyle olmuştu. Bu Amerikan ekonomisi için de vatandaşlarımızın kurdukları iş yerlerinin sayısı arttıkça Türkiye ve Türk ürünleri bu kıtada daha çok tanınacak.”