Bakan Bolat tarih verdi: ABD ile ticarette 50 milyar dolar hedefi

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), 19. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

New York Halk Kütüphanesi'ndeki resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin'in yanı sıra Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakanı Bolat, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Türkiye'nin ihracatında üçüncü, ithalatında ise dördüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 38 milyar doları aştı. Bu yıl toplam ikili ticaretimizin yüzde 10'dan fazla artmasını ve yaklaşık 42-43 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu da iki yıl içinde iki ülke arasındaki yıllık ticaretin 50 milyar dolara ulaşacağı anlamına geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yönünde hedef belirlediğini hatırlatan Bolat, orta-uzun vadede bu hedefe ulaşmak için doğru yolda olduklarını söyledi.

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret performansının ekonomik ilişkilerin derinliğini ve dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirterek, işbirliğinin ticaretle sınırlı olmadığını ifade etti.

Enerji, savunma ve teknoloji alanlarında da işbirliğini derinleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Bolat, karşılıklı yatırımlar açısından da "ümit verici" rakamlara ulaşıldığını aktardı.

"Yeni ortaklık alanlarını değerlendiriyoruz"

Bolat, yatırımların ülkelere yalnızca karşılıklı olarak sermaye getirmediğini, aynı zamanda teknoloji transferi, inovasyon, istihdam ve üretim açısından önemli katma değer sağladığını dile getirdi.

Bu yatırımların hem Türkiye'de hem ABD'de istihdam oluşturduğunu belirten Bolat, iki ülke arasındaki yatırımların Atlantik'in her iki yakasındaki tedarik zincirlerini güçlendirdiğini söyledi.

Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin onlarca yıllık ittifaka dayanan karşılıklı güven üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, bu temeli daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını, yeni ortaklık alanlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Orta-uzun vadede 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılacağından emin olduklarını söyleyen Bolat, "İlişkilerimiz adına daha parlak bir geleceğe inanıyor ve ticari bağlarımızda yeni bir döneme adım atmaya büyük ölçüde hazır bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

TAİK Başkanı Özyeğin de gelecek yıl Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün kutlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm köklü ortaklıklarda olduğu gibi bu gücün temelinde de diyalog, güven ve birlikte inşa etmeye devam etme iradesi yatıyor. Bu konferans süresince tam da bunu yapmayı, yani diyaloğumuzu derinleştirmeyi, yeni bağlantılar kurmayı ve iki iş dünyasının birlikte çalışabileceği yeni fırsatları belirlemeyi hedefliyoruz."

19. Türkiye Yatırım Konferansı başladı

TAİK tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı ABD'nin New York kentinde başladı.

Konferansın ilk gününde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Karahan'ın katılımıyla, Türkiye’nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları konulu toplantı düzenlendi.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Endüstri ve Yüksek Teknoloji konulu yuvarlak masa toplantısında Amerikalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye ve ABD arasında ticaretin ve yatırımların artması için düzenlenen etkinlikler 3 gün sürecek.