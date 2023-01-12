Bakan Bozdağ açıkladı: Kira alacakları da arabuluculuk kapsamına alındı'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul'da düzenlenen "10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı"na katıldı.

Bozdağ, 7'nci Yargı Paketi'yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyleyerek "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabuluculuk kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık harekete geçti

Hükümetin getirdiği yüzde 25 kira zam sınırı uygulamasına rağmen ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunun hızlı çözümü için arabuluculuk getirilecek. Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini yaygınlaştırılacağını açıklayarak, “Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz” demişti.

Yasal düzenlemeyi by-pass etmek isteyen ev sahiplerinden bazıları mevcut kiracıyı çıkarıp evini yüksekten kiraya vermek için, bazıları da fahiş fiyatla kiraladıkları yeni kiracılardan tahsilatta zorlandığı için çareyi tahliye davalarında aramaya başladı. Buna yüzde 25 artış sınırının ihlali nedeniyle eski kiracıların davaları da eklenince sulh hukuk mahkemelerinin yükünün arttığı belirtiliyor.