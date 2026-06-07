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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

İsrail ile İran arasında bu akşam yeniden yükselen gerilimin ardından diplomatik temaslar da hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen noktayı ele aldı.

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Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Orta Doğu'da İran'ın füze saldırıları ve İsrail'in hava savunma sistemlerini devreye sokmasıyla gerilim yeniden tırmanırken, Ankara da diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek hem bölgedeki son durumu hem de Tahran ile Washington arasında devam eden müzakere sürecini değerlendirdi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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