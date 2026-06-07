Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Orta Doğu'da İran'ın füze saldırıları ve İsrail'in hava savunma sistemlerini devreye sokmasıyla gerilim yeniden tırmanırken, Ankara da diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek hem bölgedeki son durumu hem de Tahran ile Washington arasında devam eden müzakere sürecini değerlendirdi.