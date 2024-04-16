Bakan Fidan Katar yolcusu

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre Fidan, yarın Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek, görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.