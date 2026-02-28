Bakan Fidan’dan İran diplomasisi: Bölgedeki mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırıları ile İran’ın misilleme olarak gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından bölge ülkeleriyle kritik temaslarda bulundu.

Hakan Fidan mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan; İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin buna karşılık verdiği füze saldırılarının bölgesel güvenliğe etkileri ele alındı.

Diplomatik temaslarda, gerilimin daha fazla tırmanmaması ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.