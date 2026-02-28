Bakan Fidan’dan İran diplomasisi: Bölgedeki mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran’ın füze misillemesinin ardından bölge ülkeleriyle yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Görüşmelerde çatışmaların sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.
Hakan Fidan mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan; İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin buna karşılık verdiği füze saldırılarının bölgesel güvenliğe etkileri ele alındı.
Diplomatik temaslarda, gerilimin daha fazla tırmanmaması ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.