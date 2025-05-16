Bakan Fidan'dan 'Rusya-Ukrayna' müzakereleri hakkında açıklama!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye - Rusya - Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı öncesinde açılış konuşmasında bulundu.

Fidan, "Savaşın sona erdirmesine yönelik güçlü irademiz var.Bu toplantı 2022'den bu yana ilk temas niteliğini taşıyor. Barış için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. İstanbul'a hoş geldiniz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu açıklamalarda bulundu:

• Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır.

• Taraflar, bu yollardan hangisini seçeceklerine kendileri kendi iradeleriyle karar vereceklerdir.

• Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz.

• Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun çaba gayret göstermiştir.

"Zelenski'nin ziyareti önemli bir adım"

• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ankara ziyareti müzekerelerin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur.

• Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan da aynı derecede memnuniyet duyuyoruz.

• Her iki tarafın temsilcilerini Türkiye'de misafir ediyor olmamız savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir.

• Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan temas niteliğini taşımaktadır.

• Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız.

• Geç kalınan her gün daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir.

"Görüşmeler bir liderler toplantısının temeleni oluşturuyor"

• Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temeleni oluşturması da oldukça önemli.

• Savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır. Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır.

• Burada bir hususu, bir hadise vurgulamak isterim. Bundan sonraki aşamayı yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz.

• Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz.

"Türkiye her daim yanınızda olacak"

• Şu hususu bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum; Türkiye, savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yönündeki çabalarınızda her daim yanınızda olacaktır.

• Barış için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya da hazırız. Hepinize bir kez daha İstanbul’a hoş geldiniz diyor ve yapılacak teknik müzakerelerde taraflara, sizlere başarılar diliyorum.