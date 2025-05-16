İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ | Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin kritik görüşmeleri sona erdi!

Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılması planlanan barış müzakereleri, bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan toplantılar, iki ayrı oturumda düzenledi. İlk oturumda Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetleri bir araya gelirken ardından ikinci oturumda Türkiye, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında görüşmeler yapıldı.

16.38 - Rusya: Müzakereler devam edecek

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Medinskiy açıklamalarda bulundu. Medinskiy, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" dedi.

16.37 - Rusya ve Ukrayna 1000'er kişilik esir takasında anlaştı

Görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya'yla 1000 kişiye karşılık 1000 kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

15.52 - Zelenskiy: Müzakerelerden ateşkese dair sonuç çıkması gerek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 6'ncı zirvesinde konuştu. ürkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen müzakerelerin barışa giden yolda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Dün Ankara'daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, Putin'le Ankara ya da İstanbul'da doğrudan görüşmeye, tüm önemli meseleleri çözmeye hazırdık. Ama Putin kabul etmedi" ifadesini kullanan Zelenskiy, bugün İstanbul'daki görüşmelerden en azından ateşkesle başlayan bir sonuç alınması gerektiğini vurguladı.

15.25 - Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi

Türkiye, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Dolmabahçe'deki kritik zirve sona erdi.

13.30 - Türkiye, Rusya ve Ukrayna zirvesi başladı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Türkiye - Rusya - Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında başladı.

Bakan Fidan kritik zirvenin açılışında konuşma yaptı. Fidan, "Barış için her türlü katkıyı yapmakta hazırız. İstanbul'a hoş geldiniz" dedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı toplantıda Rusya heyetinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Şefi Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alırken; Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Serhiy Kyslytsia, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer alıyor.

13.06 - Rusya heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ne geldi

Rusya heyeti, barış müzakerelerine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ne geldi.

11.56 - Türkiye - ABD - Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye - ABD - Ukrayna heyetlerinin toplantısı yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından sona erdi.

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer aldı.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov hazır bulundu.

11.21 - Ukrayna: Koşulsuz ateşkese hazırız

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda "Ukrayna barışa ve kalıcı, koşulsuz ateşkese hazırdır. Ayrıca en üst düzeyde toplantılar ve müzakerelere de hazırız" ifadelerini kullandı.

10.45 - Türkiye - ABD - Ukrayna arasında toplantı başladı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı üzere Türkiye - ABD - Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında başladı.

10.35 - Heyetler Dolmabahçe'ye gelmeye başladı

Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri için heyetler, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gelmeye başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD'den üst düzey temsilciler katılacak.

09.30 - ABD Dışişleri Bakanı Rubio İstanbul'a geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve beraberindeki heyet, saat 09.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Rubio'yu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh karşıladı.

Dün ne olmuştu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, müzakerelere İstanbul'da bir heyet göndereceklerini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere katılmaması sonrasında Zelenski de görüşmelere katılmayacağını belirtmişti.

Öte yandan, Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy de İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, barış görüşmelerinin kritik önemde olduğunu vurgulayarak ciddi ve profesyonel bir çalışma yürütmek istediklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Orta Doğu turu kapsamında Katar’da yaptığı açıklamada, "Putin ve ben bir araya gelmeden hiçbir şey olmayacak" ifadelerini kullanarak, gerekirse İstanbul’a gelebileceğini söylemişti.