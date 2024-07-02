Bakan Güler'den Kayseri ve Suriye açıklaması: Özverili çaba sayesinde başarısız kılınacak

Türkiye Kayseri'de yedi yaşında çocuğa taciz olayının ardından patlak veren hadiseler nedeniyle diken üstünde...

Kayseri'de yaşanan olayın ardından Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul'da Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildi.

Türkiye içinde Suriyelilere karşı gerçekleştirilen eylemlerin ardından Suriye de karıştı... Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolündeki bölgelerde karışıklıklar meydana geldi.

Bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Güler, Bakanlık’ta gerçekleştirilen ve TSK Komuta Kademesi'nin, bakan yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısında konuştu.

Bakan Güler'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

* Hatırlatmak isterim ki ülkemiz; meşru müdafaa kapsamında icra ettiği harekâtlar ile amaçlanan terör koridorunu engellemiş, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlükleri ve egemenliklerinin korunmasına katkı sağlamış ve bu çerçevedeki saygılı duruşunu da sürdürmektedir.

* Bununla birlikte Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.