Bakan Gürlek açıkladı: Sosyal medyaya kimlik doğrulama geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu yıl yürürlüğe girmesi planlanan sosyal medya düzenlemesiyle sosyal medya hesaplarına "kimlik ve cep telefonu" doğrulaması getirileceğini söyledi.

Katıldığı bir canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, düzenleme kapsamında 15 yaş altı çocukların da sosyal medyaya erişiminin önleneceğini, bu noktada ailelerin büyük talebi ve desteği olduğunu söyledi.

Anonim hesap dönemi bitiyor

Sosyal medya yasasını çalışmaya başladıklarını ve 2026'ya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gürlek "Sosyal medya hesaplarına girmek için hem kimlik doğrulama hem de cep telefonu doğrulama gerekecek. Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Yani kimliği belli olmadan, sahte hesapla ya da yurtdışından fake hesapla bunu yapmayacak" dedi.

Sosyal medyada itibar suikastı niteliğinde paylaşımlar yapıldığını, hakim ve savcıların da bu tür hedef göstermelere maruz kaldığını savunan Gürlek, "Yargılamayı etkilemeye çalışıyorlar, bunlar yanlış. Sosyal medyada şahıs açıklama yapıyorsa, hedef gösteriyorsa, o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak" diye konuştu.

Çocuklara yönelik düzenleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çocukları korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesinin yakında Meclis'e sunulacağını açıkladı. Çocukların dikkat süresinin son 10 yılda en az yüzde 30 azaldığını belirten Göktaş, sosyal medyanın odaklanma, akademik başarı ve sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

Dünyadaki örneklere dikkat çeken Bakan Göktaş, 15 yaş altına yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını ve teklifin yakında TBMM'ye sunulacağını söyledi. Amaçlarının yasak koymaktan ziyade çocuklar için daha güvenli bir dijital ortam oluşturmak ve platformların kendi denetim mekanizmalarını geliştirmesini sağlamak olduğunu ifade etti.