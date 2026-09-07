Bakan Gürlek boşanma ve süresiz nafaka düzenlemesi için tarih verdi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'nda konuştu.

Gürlek, 12'nci Yargı Paketi kapsamında planlanan düzenlemeler, boşanma ve süresiz nafaka konuları ile kira davalarında yargılama sürelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, boşanma davalarının uzamasını önlemeye yönelik tedbirler ile süresiz nafaka düzenlemesinin, 12'nci Yargı Paketi'nin ekim ayında gündeme gelecek ikinci bölümünde yer alacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ardından ortaya çıkan düzenleme ihtiyacına değinen Gürlek, "Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kira tespit ve tahliye davaları için süre hedefi

Kira uyuşmazlıklarına ilişkin hedefleri de paylaşan Gürlek, kira tespit davalarının dokuz ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda sonuçlandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Avukatların yargı sürecindeki önemini vurgulayan Gürlek, belirlenen hedef sürelere uyulması konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Avukatlarımız, açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz."

Paketin ikinci bölümü 24-25 maddeden oluşacak

12'nci Yargı Paketi'ndeki bazı düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini hatırlatan Gürlek, ekimde gündeme gelecek ikinci bölümün 24-25 maddeden oluşacağını bildirdi.

Gürlek, avukatların yaşadığı bazı sorunların çözümüne yönelik hükümlerin de bu pakete eklenmesini temenni ettiklerini ifade etti.