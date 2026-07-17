Bakan Gürlek duyurdu! Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturmasında, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları birlikte değerlendirilirken Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 isim hakkında işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

"Şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecek"

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması; sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşılmıştır.

2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir."