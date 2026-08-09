Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarında 9 şüpheli tutuklandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin titizlikle takip edildiğini belirtti. Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ile sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.

Bakan Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın takibinde; Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9’u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.