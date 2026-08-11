Bakan Gürlek duyurdu: Vize soruşturmasında 49 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin ayrıntıları paylaşan Bakan Gürlek, vize danışmanlığı şirketlerinin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine 'bot' yazılımlarla sızarak randevuların toplu şekilde alındığını açıkladı.

Bu yöntemle vatandaşların doğrudan randevu almasının fiilen engellendiği belirlendi.

Randevu garantisiyle yüksek ücretler alındı

Soruşturmada, vatandaşlara belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği tespit edildi.

Taahhüt edilen hizmetin yerine getirilmediği durumlarda ücretlerin iade edilmediği, başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin ise özel dijital sistemlere aktarıldığı tespit edildi.

Hesaplarda 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemelerinde de Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi.

Aynı dönemde 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi.

Tahsil edilen paranın önemli bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına aktarıldığı, ayrıca yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketlerinin bulunduğu bildirildi.

6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyal ve belgeler üzerindeki incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Gürlek, vatandaşların yetkili kurumların hizmetlerine erişimini engelleyerek bunu haksız kazanç kapısına dönüştüren yapılara karşı mücadelenin süreceğini belirterek, "İnsanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.