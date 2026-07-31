Yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonu: 2,1 milyar liralık sevkiyat yakalandı

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İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Ticaret bakanlıklarının koordinasyonuyla suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Yapay zekâ destekli analizlerle yasa dışı bahis ağı tespit edildi

Gürlek'in verdiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, vatandaşların cep telefonlarına farklı numaralar üzerinden toplu mesaj göndererek yasa dışı bahsi teşvik eden şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmalar sayesinde, başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli operasyon başlatıldı.

Ambarlı Limanı'nda 3 ton pregabalin ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucu Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemideki konteynerde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi risk oluşturan 3 ton pregabalin tespit edildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip yöntemleri uygulanırken, olayda kullanılan tır muhafaza altına alındı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu. Yetkililer, suç ağının tamamının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.