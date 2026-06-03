Bakan Gürlek duyurdu: Yıllardır kayıptı... Faili meçhul dosyada dikkat çeken gelişme

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan bir dosyada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Gürlek, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilemediği için yıllar önce kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, uzun süredir kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesin olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, söz konusu sonucun Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen kapsamlı çalışmalar sayesinde elde edildiğini belirtti. Açıklamaya göre ekipler, kapsamı genişletilen araştırmalar çerçevesinde bin kişilik kayıp listesini ve bağlantılı tüm verileri detaylı şekilde inceleyerek DNA eşleşmesi yoluyla gerçeği ortaya çıkardı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesiyle ilgili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Gürlek, olayın aydınlatılması için titiz bir çalışma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, devletin faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğini vurguladı.