Bakan Gürlek'ten süresiz nafaka kararına ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türk Medeni Kanunu'ndaki "süresiz nafaka" düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, boşanma sonrası süreçlerde tarafların haklarını koruyan, toplumsal huzur ve aile kurumunun saygınlığını gözeten dengeli bir model oluşturmanın öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu belirtti.

"Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına kıymetli buluyoruz"

Vatandaşlardan gelen talepler ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda konuya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gürlek, süresiz nafaka meselesinin hazırlıklarına katkı sundukları Yargı Paketi'nin temel başlıklarından biri olduğunu aktardı.

Bakan Gürlek, AYM'nin kararına ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

"Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı.

Bu çerçevede Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu'ndaki 'süresiz nafaka' düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını, adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak, bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin ve toplumsal huzurun yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."