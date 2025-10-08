Bakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR 1,1 milyondan fazla vatandaşı işe yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü piyasasında güçlenmeye paralel olarak istihdam kapasitesinin arttığını söyledi.

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden paylaştığı verilere göre, İŞKUR aracılığıyla Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 166 bin 562 kişi işe yerleştirildi.

Yaklaşık 2 milyon açık iş tespit edildi

Aynı dönemde kurum, 2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme yaptı ve 677 bin 163 işyeri ziyareti gerçekleştirdi. Ayrıca işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda 1 milyon 829 bin 831 açık iş tespit edildi.

Işıkhan, bu çalışmaların Orta Vadeli Program'da yer alan ekonomi ve istihdam hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşgücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemizi de artırıyoruz. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla Ocak-Eylül ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 166 bin 562 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme ve 677 bin 163 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 829 bin 831 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Bu adımlarımızla; ekonomi ve istihdam alanında politikalarımızı içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Unutma İŞKUR' da iş var."