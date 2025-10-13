Bakan Işıkhan: Türkiye, zulme karşı tek yumruk oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye’nin duruşunu vurgulayarak, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zulme karşı tek yumruk oldu.” dedi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Batılı birçok ülkenin sessiz kaldığı bu süreçte Filistin halkının acısını yürekten hissettiklerini belirtti.
Gazze’de kalıcı barışın tesisi amacıyla imzalanan “Niyet Beyanı”nın Filistin halkı için hayırlı olmasını temenni eden Işıkhan, “Filistin halkının her zaman yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.
Barışın Sesi, Dünya Lideri @RTErdogan🇹🇷— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 13, 2025
