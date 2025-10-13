Bakan Işıkhan: Türkiye, zulme karşı tek yumruk oldu

Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Batılı birçok ülkenin sessiz kaldığı bu süreçte Filistin halkının acısını yürekten hissettiklerini belirtti.

Gazze’de kalıcı barışın tesisi amacıyla imzalanan “Niyet Beyanı”nın Filistin halkı için hayırlı olmasını temenni eden Işıkhan, “Filistin halkının her zaman yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.