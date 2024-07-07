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Bakan Kurum, Hatay'da koordinasyon toplantılarına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Defne, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde koordinasyon toplantılarına katıldı.

Haber Merkezi
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Kurum, kentteki programları kapsamında Defne Kaymakamlığında düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Çıkışta vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sorun ve talepleri dinledi.

Bakan Kurum daha sonra Samandağ ve Kırıkhan kaymakamlıklarındaki koordinasyon toplantılarına katıldı.