Bakan Kurum, Hatay'da koordinasyon toplantılarına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Defne, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde koordinasyon toplantılarına katıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kurum, kentteki programları kapsamında Defne Kaymakamlığında düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.
Çıkışta vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sorun ve talepleri dinledi.
Bakan Kurum daha sonra Samandağ ve Kırıkhan kaymakamlıklarındaki koordinasyon toplantılarına katıldı.