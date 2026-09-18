Bakan Kurum paylaştı: İstanbul'da 1642 konut için teslim zamanı

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Bakan Kurum, Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda dönüşümü tamamlanan 1642 bağımsız bölümün hak sahipleriyle buluşturulacağını açıkladı.

Kurum, "Bugün İstanbul'umuzda üç ayrı adreste üç mutluluk yaşanacak. Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda dönüşümle yenilediğimiz 1642 yuvamızı hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Maltepe'de 453 konut

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen Maltepe İETT Blokları projesinde 3,8 hektarlık alanda 16 bloktan oluşan 453 konut inşa edildi.

Gaziosmanpaşa'da 665 konut

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde TOKİ tarafından yürütülen dönüşüm kapsamında 14 blokta 665 konut tamamlandı. Projede ayrıca 335 araçlık kapalı otopark oluşturulurken, 18 bin 647 metrekarelik yeşil alana 621 ağaç dikildi.

Zeytinburnu'nda 524 bağımsız bölüm

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'ndeki projede ise TOKİ ve Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi işbirliğiyle 524 bağımsız bölüm inşa edildi. Projede 316 araçlık otoparkın yanı sıra 14 bin 191 metrekarelik yeşil alanda 512 ağaç bölgeye kazandırıldı.