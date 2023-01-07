Bakan Kurum: Tek bir gayemiz var, büyük ve güçlü Türkiye inşa etmek

Kurum, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen Antalya Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşılayacaklarını söyledi.

Manavgat'tan Kaş'a, Serik'ten Alanya'ya, Gündoğmuş'tan Akseki'ye kadar Antalya'nın 19 ilçesini, tüm köylerini, tüm hemşehrilerini sevgiyle selamlayan Kurum, "Bugün yüreğinde yiğitlik, sözünde mertlikle destan yazmışların şehri Antalya'mızdayız. Sultan Alaeddin'in 'Cennet ya burasıdır ya da buraya benziyordur.' dediği yerdeyiz. Yörüklerin diyarında Antalya'mızda tarihi bir güne buluşmaya şahitlik ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin mimarı liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye yüzyılına yakışır eserlerimizi ülkemizin incisi Antalya'mızda armağan etmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Toplam 8 milyar liralık yatırım"

Kurum, toplam 8 milyar liralık yatırım değeriyle inşa edilen 89 dev eser, sosyal konutlar, millet bahçeleri, kentsel dönüşüm konutları, su arıtma tesisleri ve kamu binalarını hizmete açacaklarını bildirdi. Yatırımın hayırlı olmasını temenni eden Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu ülkenin en zor günlerinde, yangınlarda, depremlerde, sellerde, afetlerde hiçbir zaman vatandaşımızı kendi acısıyla bir başına bırakmadık. Hep onların yanında, dizlerinin dibinde olduk. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Düzce'de depremler yaşadık. Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da seller oldu. Burası Antalya, işte Antalya'da tarihimizin en büyük orman yangınını yaşadık. AFAD'ımız, TOKİ'miz, İller Bankamız, UMKE'miz, Kızılay'ımız buradaydı. Jandarmamız, gönüllerimiz, ormancı kardeşlerimiz hemen olay olur olmaz buradaydı. Afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden, devlet millet seferber olduk. Tüm ekiplerimizle haftalarca buradaydık."

Afetten hemen sonra Antalyalılarla istişare ederek yangında zarar gören tüm konutları hızlı şekilde inşa ettiklerini anlatan Kurum, "Manavgat'taki İbrahim amcamızın yanan evini 15 gün gibi kısa sürede inşa ettik. Yine aynı hızla Manavgat'ta, Akseki'de, Gündoğmuş'ta, Alanya'mızda hızlı şekilde konutlarımızı inşa ettik. Söz verdiğimizi gibi bugün anahtarlarını teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bugün Manavgat'taki Kalemler Mahallesi'nde yeni evleri teslim edeceklerini vurgulayan Kurum, tüm yeni yuvaların, sosyal konutların, Antalyalı afetzedelere hayırlı olmasını diledi. Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kutlu dava yolculuğumuza bir an bile yılmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Tek bir gayemiz var, büyük ve güçlü Türkiye inşa etmek. Biz gökyüzünde kuş cıvıltılarının içinde güzel bir dünyayı evlatlarımıza bırakmak istiyoruz. Tarihten aldığımız ilhamla istikbale yürüyen Türkiye Yüzyılı ile tarihin akışını değiştirerek yeni, güçlü Türkiye'ye ulaşmak istiyoruz" dedi.