Bakan Nebati: Bu hadsizliği lanetliyorum

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"İsveç'teki saygısızlığı, Cumhurbaşkanımızın şahsına değil, milletimize ve devletimize yapılmış bir saygısızlık olarak görüyor, bu hadsizliği lanetliyorum. Türkiye ile müttefik olma isteğini dillendiren bir ülkenin, başkentinde böyle bir rezilliğe müsaade etmesi kabul edilemez."