  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. TBMM Başkanı Şentop: İsveç'in eyleme izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez
Takip Et

TBMM Başkanı Şentop: İsveç'in eyleme izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez" ifadesini kullandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan eylemi lanetliyoruz.

İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz."

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, İsveç'teki provokasyonlara tepki gösterdiTÜRK-İŞ Başkanı Atalay, İsveç'teki provokasyonlara tepki gösterdiGündem

 

Fuat Oktay'dan İsveç'teki provokasyona sert tepkiFuat Oktay'dan İsveç'teki provokasyona sert tepkiGündem

 

Bakan Soylu: Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaştıBakan Soylu: Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaştıGündem

 

AK Parti'li Yazıcı: İsveç'ten hesap soracağızAK Parti'li Yazıcı: İsveç'ten hesap soracağızGündem

 

İbrahim Kalın: İsveç'ten somut adımlar bekliyoruzİbrahim Kalın: İsveç'ten somut adımlar bekliyoruzGündem

 

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruzÖmer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruzGündem

 

Bakan Bozdağ: Terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorumBakan Bozdağ: Terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorumGündem

 

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, İsveç'teki provokasyonlara tepki gösterdi

Recep Tayyip Erdoğan Haberleri

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, İsveç'teki provokasyonlara tepki gösterdi
Bakan Soylu: Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaştı

Terör Haberleri

Bakan Soylu: Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaştı
Fuat Oktay'dan İsveç'teki provokasyona sert tepki

Cumhurbaşkanı Haberleri

Fuat Oktay'dan İsveç'teki provokasyona sert tepki
Bu konularda ilginizi çekebilir
recep tayyip erdoğan terör Cumhurbaşkanı