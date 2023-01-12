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Bakan Soylu: Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik" ifadesini kullandı.

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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar, Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir."

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