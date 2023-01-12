  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Fuat Oktay'dan İsveç'teki provokasyona sert tepki
Takip Et

Fuat Oktay'dan İsveç'teki provokasyona sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

İsveç'te terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan gösteriyi lanetlediklerini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz. Bu yaşananlar, Türkiye'nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz."

AK Parti'li Yazıcı: İsveç'ten hesap soracağızAK Parti'li Yazıcı: İsveç'ten hesap soracağızGündem

 

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıİsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıGündem

 

İbrahim Kalın: İsveç'ten somut adımlar bekliyoruzİbrahim Kalın: İsveç'ten somut adımlar bekliyoruzGündem

 

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruzÖmer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruzGündem

 

Bakan Bozdağ: Terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorumBakan Bozdağ: Terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorumGündem

 

Kurtulmuş'tan skandala sert tepki: Çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdırKurtulmuş'tan skandala sert tepki: Çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdırGündem

 

TBMM Başkanı Şentop: İsveç'in eyleme izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez

Recep Tayyip Erdoğan Haberleri

TBMM Başkanı Şentop: İsveç'in eyleme izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, İsveç'teki provokasyonlara tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Haberleri

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, İsveç'teki provokasyonlara tepki gösterdi
Bu konularda ilginizi çekebilir
recep tayyip erdoğan Cumhurbaşkanı