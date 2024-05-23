Bakan Özhaseki'den 'maaş ödeyemeyen belediye' çıkışı: Nedeni açıkladı: Seçim öncesi...

Bazı belediyelerin bütçe sorunu yaşadığı ve personel maaşlarını ödemekte güçlük çektiği biliniyor. Bir yandan da SGK ve vergi borçları birikiyor.

Bu nedenle belediye başkanlarının Ankara’nın yollarını aşındırdığı ifade edildi. Hükûmet kaynakları ise tasarruf tedbirleri kapsamında parti ayrımı gözetmeksizin hiçbir belediyeye ek kaynak verilmeyeceğini kaydediyor.

Türkiye gazetesine konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sorunun kaynağına ilişkin şunları söyledi:

* Seçim dönemlerinde her ilçe belediye başkanı en az 50-100 kişi alıyor. İl ve büyükşehirler katbekat daha fazlasını, binlerce personel istihdam ediyor. Birçoğu seçimi kaybedip gidiyor. Gelenler bu maaşları ödeyemiyor ama aynısını kendi de yapıyor. Devlet bu yükü niye çeksin?

CHP’li belediyelerden “Serbest bırakın biraz personel alalım” şeklinde talep geldiğini ifade eden Özhaseki, “Buna nasıl müsaade edelim, zaten içerisi personel dolu. Devlet bu yükü çekmekte mecbur değil” dedi.

Belediye başkanları belediyelerin gider kalemlerinin şiştiğini, böyle giderse belediyelerin iflas edebileceğini kaydediyor.

Buna sebep olarak ise yüksek işçi maaşları ve giderler, yüksek enflasyon, gelir kalemlerinin azalması, fazla istihdam, hesapsız harcamalar, israf, seçim çalışmalarında belediye kaynaklarının eritilmesi gibi nedenler gösteriliyor.