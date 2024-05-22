Bakan Şimşek'ten borsa uyarısı: Oyun alanı değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu'nda konuştu. Bakan Şimek, "Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz" dedi.

Mehmet Şimşek, kripto paraya yönelik ise "Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak.

* Enflasyon yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacak. Yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek. Aylık enflasyon bizim hedeflerimizle uyuşmaya başladı.

* Yaz aylarında baz etkisi, para politikası, mali politika adımları, gelirler politikasının desteğiyle enflasyon çok hızlı şekilde bu sene sonunda 30'lu rakamları görür, gelecek sene de 10'lu, bir sonraki sene de tek hane. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz.

'Borsa yatırımcısı 4 kattan fazla arttı'

* 8.6 milyon borsa yatırımcımız var dedi SPK Başkanı. 12 milyon da sermaye piyasalarında hesabı olan yatırımcılar var dedi. Bunlar büyük rakamlar. İlginç hususlar var. Borsadaki yatırımcı sayısı dört kattan fazla artış var.

* Dört büyük kripto platformuna bakarsanız burada da 2020 yılında 1.2 milyon kişinin hesabı varken şimdi 18 milyon kişinin hesabı var. Burada birden fazla hesap da olabilir.

* Vatandaşımız 'Borsada oynuyorum' diyor. Burası oyun alanı değil. Burası yatırım yapılan bir alan. Hisse senedi aldığınız zaman şirketi satın almış oluyorsunuz. Borsa bir oyun alanı değil; bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden yatırım kararları verilmeli, toplumun bütün kesimleri için finansal okuryazarlık önemli.

Bakan Şimşek'ten kripto açıklaması

* Vatandaşların portföy tercihlerine saygı duyuyoruz. Kriptoda birileri oturuyor, algoritma yazıyor, değer atfediyor, borsalar üzerinden bir sürü işlem yapılıyor. Vatandaşlarımızın kaynaklarını heba etmesini istemeyiz. Kaynakların sermaye piyasalarına yönlendirilmesini tercih ederiz.

Borsa'da yatırımcı sayısı 8,6 milyon

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 17 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 193 bin 552 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 570 bin 847 seviyesinden 8 milyon 614 bin 243'e çıktı.