Bakan Şimşek ABD'ye gitti: G20 zirvesinin gündeminde küresel ekonomi var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonominin kritik başlıklarının ele alınacağı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için ABD'ye gitti. Asheville'de bugün başlayan ve 1 Eylül'e kadar sürecek toplantılarda, jeopolitik gerilimlerin büyüme, ticaret ve finans piyasalarına etkisi değerlendirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'ye gitti.
Asheville kentinde bugün başlayacak görüşmelerin 1 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor.
Jeopolitik gerilimlerin ekonomik etkileri ele alınacak
Toplantıların odağında, son dönemde yükselen jeopolitik risklerin küresel ekonomi üzerindeki yansımaları bulunacak. G20 ülkelerinin maliye bakanları ile merkez bankası başkanları; bu gelişmelerin büyüme, uluslararası ticaret ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirecek.
Büyüme, dengesizlikler ve borçlar gündemde
Zirvede küresel büyümenin görünümü, dünya ekonomisindeki dengesizlikler ve artan kamu borcu düzeyleri de masaya yatırılacak. Büyümeyi destekleyecek politika adımları ile özel sektörle işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin başlıkların da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.
Şimşek'in ikili temasları bekleniyor
Bakan Şimşek'in program kapsamında G20 üyesi ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla, ayrıca uluslararası finans kuruluşlarının yöneticileriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.