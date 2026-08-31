Bakan Şimşek ABD'ye gitti: G20 zirvesinin gündeminde küresel ekonomi var

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'ye gitti.

Asheville kentinde bugün başlayacak görüşmelerin 1 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor.

Jeopolitik gerilimlerin ekonomik etkileri ele alınacak

Toplantıların odağında, son dönemde yükselen jeopolitik risklerin küresel ekonomi üzerindeki yansımaları bulunacak. G20 ülkelerinin maliye bakanları ile merkez bankası başkanları; bu gelişmelerin büyüme, uluslararası ticaret ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

Büyüme, dengesizlikler ve borçlar gündemde

Zirvede küresel büyümenin görünümü, dünya ekonomisindeki dengesizlikler ve artan kamu borcu düzeyleri de masaya yatırılacak. Büyümeyi destekleyecek politika adımları ile özel sektörle işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin başlıkların da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

Şimşek'in ikili temasları bekleniyor

Bakan Şimşek'in program kapsamında G20 üyesi ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla, ayrıca uluslararası finans kuruluşlarının yöneticileriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.