Bakan Tunç duyurdu: Yapay Zeka Ve Veri Analitiği Şube Müdürlüğü kuruldu

Adalet Bakanlığı'na bağlı Bilgi İşlem Müdürlüğü kapsamında "Yapay Zeka Ve Veri Analitiği Şube Müdürlüğü" kuruldu.

“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı kapsamında Antalya’da avukatlarla bir araya gelen Bakan Tunç, müdürlüğün daha çok kalem personellerine destek amaçlı hizmet vereceğini açıkladı.

Yapay zekadan hukuk alanında da yararlanılması gerektiğini savunan Tunç, UYAP sistemine de işaret ederek, "Sürekli testten geçen istihbarat teşkilatlarımızın sürekli koruduğu, kolladığı önemli bir sistem" dedi.

Yargıda yapay zeka dönemi

Bu yazılımların da Adalet Bakanlığı bünyesindeki mühendisler tarafından geliştirildiğini ve özel sektörle yarışabilmek için mühendislerin hakim ve savcının kat kat üstünde bir maaşla istihdam edildiğini belirten Tunç, "Onların geliştirdiği yazılımlar doğrultusunda yargıda yapay zekayı da inşallah hizmete alacağız. Kürsüde karar verecek olan yine hakim ve savcılarımız, avukatlarımız ama kalem personele bir destek unsuru olarak yapay zekayı önümüzdeki günlerde daha çok kullanacağız" dedi.

Yapay Zeka Şube Müdürlüğü'nün Adalet Bakanlığı bünyesindeki Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü çatısı altında hizmet vereceğini belirten Tunç, gelişen teknoloji ile birlikte dijitalleşmenin de önemini artırdığına dikkat çekti.