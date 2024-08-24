Bakan Tunç yanıtladı: Süresiz nafaka düzenlemesi olacak mı, ruhsatsız silaha yaptırım gelir mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla ilgili, "Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek" dedi.

Süresiz nafaka düzenlemesiyle ilgili soruya yanıt veren Bakan Tunç, "Kısa süren evlilikler bakımından uzun süren nafaka eleştirileri var. Hassas bir konu, kadın da mağdur olmamalı. Tarafları dinleyip makul bir çözümü bulmak da fayda var. 1 ay süren bir evlilik ve yıllar süren bir nafaka ödemesi... Bu sadece nafaka üzerinde değil boşanma davaları, tüm aile hukuku konularında hakkaniyetli bir çözüm için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Mehmet Şimşek istifa etti' iddiası

Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Yeni bir ekonomik program uygulanıyor. Bütün çaba içerisindeler. Göstergeler iyi noktaya gidiyor. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapan çeteler var. Siyasetçiler, akademisyenler var. Bu şekilde halkı yanıltıcı bilgileri yayanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Sayın Bakanımızın böyle bir istifa olmadığını söylemesine rağmen yaymaya devam ettiler. Kasıtlı bir yaklaşım. Ekonomi düzelmesin, hükümet yıpransın diye yapılan bir şey. Bu tür kasıtlı haberleri yapanlar millet nezdinde itibar görmez. Sosyal medya kullanıcısı en çok ülkelerden biriyiz. Gerçek hayatta suç olan sanal alemde de suç olur.

Dilan Polat'ın tahliyesi

Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttüler. MASAK raporları çerçevesi içinde mahkemenin verdiği bir karar söz konusu. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgi olmadan neden serbest kaldı ya da neden tutuklandı demek olmaz. Bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargı. Bırakalım yargı kendi mecrasında işlesin ve Türk yargısına da güvenelim. Dosya zaten kamuoyuna açık, isteyen ulaşabilir.

Yeni yargı reformu

Hukukun üstünlüğünü esas alacak. Gecikmeyen bir adalet sistemi. Bunu biz 1 yıldan bu yana tüm taraflarla toplantı yaptık. Görüşler aldık. Bu görüşler doğrultusunda nerede tıkanma var nerede gecikme var, tüm bu görüşleri biz derledik toparladık. Çalışmanın son aşamasındayız.

Yargı reformu strateji belgesi gelecek 4 yılı kapsıyor. Yargıda köklü bir değişim geliyor. Hukuk ve ekonomi birbiriyle doğru orantılı.

Süresiz nafaka

Kısa süren evlilikler bakımından uzun süren nafaka eleştirileri var. Hassas bir konu, kadın da mağdur olmamalı. Tarafları dinleyip makul bir çözümü bulmak da fayda var. 1 ay süren bir evlilik ve yıllar süren bir nafaka ödemesi... Bu sadece nafaka üzerinde değil boşanma davaları, tüm aile hukuku konularında hakkaniyetli bir çözüm için çalışıyoruz.

Ruhsatsız silah

İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Ruhsatsız silah noktasında bunun toplumda istemediğimiz durumlara yol açtığını görüyoruz. Sıkı denetimlerle üzerinde durulması gereken bir husus.

TikTok kapatılacak mı?

Sosyal medyanın kapatılması konusu artık tüm dünyanın konuştuğu bir şey. Sosyal medya şirketleri burada bir yayın yapıyorlar bu hizmeti ülkemizin altyapısını kullanarak yapıyorlar. Buradan bir para da kazanıyorlar. Bu hizmeti verirken suç işlenmesini önlemezseniz kanun devreye girer. Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilikleri yoktu. Yargı makamları muhatap bulamıyordu. Burada kanuni düzenleme yapılarak Türkiye'de temsilcilikler açıldı. Katalog suçlarla ilgili bir durum olduğunda, çocuk istismarı gibi, yargı bu içeriği çıkarın diyor, çıkarılmadığı zaman kategorili cezalar oluyor. Mahkeme kararlarının uygulanması lazım. Instagram'da katalog suçlar oldu. BTK'nın yetkisi var. Bu adımları atmazlarsa istemediğimiz bir durum ortaya çıkar. Milyonlarca insanımızın kullandığı sosyal medya mecrasının kapatılmasını tabii ki de istemeyiz. O içerikler kaldırılırsa yasak kaldırılır.