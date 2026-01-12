Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde kış şartlarıyla mücadele ve yol durumlarına yönelik basın toplantısı düzenledi.

Ulaşımın bütün modlarında görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, dün itibarıyla Türkiye'nin batı kesimlerinden gelen soğuk hava dalgasıyla ülke genelinde görülen kar yağışlarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksamaları ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Uraloğlu, Sivas, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Muş ve Bingöl'de yoğun kar yağışı olduğunu, hem sahada hem de merkezdeki kameralarla bütün süreci yakından takip edip denetlediklerini bildirdi.

Ana arter olmayan il yollarının dışında kapalı kesimin bulunmadığını aktaran Uraloğlu, yağış ve tipinin şiddetini azalttığında kısıtlı kapatılan yerleri de trafiğe açacaklarını belirtti.

Uraloğlu, bazı önemli kesimlerdeki yol durumlarına ilişkin de bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş-Göksun yolu, Malatya-Arapgir, Bingöl-Karlıova yolu tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır. Özellikle tipi zamanlarında kar mücadelesi yapılamıyor. Biz de orada bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için bazı yolları kapatıyoruz. Kayseri-Pınarbaşı yolu, Tunceli-Pülümür yolu, Genç-Lice yolu, Kelkit-Erzincan yolu, Bingöl-Solhan yolu gibi yollarımız ağır taşıt trafiğine kapalıdır. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar da devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yükseklerde tipi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilecektir. Kara yolu, demir yolu, hava yolu olsun, tüm ulaşım ağımızın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi için Bakanlık olarak 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz."

Yola çıkacak vatandaşlara uyarı

Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için yaklaşık 12 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisinin karla mücadele merkezlerinde konuşlandırıldığını ifade eden Uraloğlu, "Yollardaki kar birikmesini engelleme amacıyla da 930 kilometre kar siperini hayata geçirdik. Şu anda Karayolu ekiplerimiz 457 karla mücadele merkezimizden 12 bin 866 makine ve ekipman, 13 bin 607 personelle 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yolların anlık trafiğinin monitörlerle takip edildiğini, ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirleri alıp, denetimleri sıklaştırdıklarını bildirdi.

Vatandaşları kar ve tipinin yoğun olduğu anlarda yola çıkmamaları konusunda uyaran Uraloğlu, seyahat zorunluluğu durumunda, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma hattından ve KGM internet sitesinden sunulan güzergah analizi programından tavsiye alınması gerektiğini kaydetti.

"Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için mücadeleye devam edeceğiz"

Uraloğlu, havalimanlarında kar yağışı ve soğuk hava şartlarına yönelik tüm önlemleri de aldıklarına işaret ederek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmalar için son teknoloji ürünü 463 araç ve yaklaşık 800 personelle hazır bulunduklarını dile getirdi.

Uçakların güvenli iniş-kalkış yapabilmesi amacıyla pist, apron ve taksi yollarını kardan ve buzdan temizlediklerinin bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şu an en yoğun meteorolojik etki İstanbul Havalimanı'nda yaşanmakta olup, 12 Ocak itibarıyla 54 sefer iptal edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise uçuş kapasitesi yaklaşık yüzde 10 azaltılarak 70 sefer iptal edilmiştir. Ankara Esenboğa'da karla mücadele faaliyetleri devam etmektedir, herhangi bir sefer iptali söz konusu değildir. Antalya, İzmir, Trabzon gibi diğer büyük havalimanlarımızda da operasyonlar normal seviyesinde sürmektedir. Ancak Sivas, Erzincan, Kayseri, Muş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars ve Erzurum gibi illerdeki havalimanlarımızda yoğun kar yağışı, tipi ve görüş düşüklüğü nedeniyle hazırlıklarımız artırılmıştır. Şu an için bir olumsuzluk olmadığının altını çizmek istiyorum. Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerimiz etkin mücadeleye devam edecektir. Gerektiği durumda uçuş sayılarının azaltılması veya iptal edilmesi gibi önlemleri alacağız."

Bakan Uraloğlu, merkezdeki personelle de bir araya gelip çalışmalara ilişkin bilgi aldı.