Bakan Uraloğlu duyurdu: Türk sahipli deniz ticaret filosundan çifte rekor

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Türk sahipli deniz ticaret filosu, hem gemi sayısında hem de taşıma kapasitesinde rekor seviyeye çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bin groston ve üzerindeki gemileri kapsayan filonun gelişimine ilişkin verileri paylaştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı verilere değinen Uraloğlu, "Türk sahipli deniz ticaret filomuz 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon detveyt ton (DWT) kapasiteye çıktı" dedi.

Taşıma kapasitesi yüzde 4,7 büyüdü

Yıl sonuna göre kaydedilen değişimi değerlendiren Uraloğlu, "2025 yılı sonunda 2 bin 234 olan toplam gemi sayısı 1 Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 1,3 artarak 2 bin 262'ye yükseldi. 51,8 milyon DWT olan toplam kapasitemiz yüzde 4,7 artışla 54,3 milyon DWT'ye çıktı" ifadelerini kullandı.

2002’de filoda 569 gemi bulunuyordu

Uraloğlu, filonun uzun vadeli büyümesine ilişkin karşılaştırmayı da paylaştı. Buna göre, 2002 yılında Türk sahipli deniz ticaret filosunda 569 gemi yer alırken, toplam taşıma kapasitesi 8,9 milyon DWT seviyesinde bulunuyordu.