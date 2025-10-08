Bakan Uraloğlu: Türkiye’yi YHT hatlarıyla birbirine bağlıyoruz

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, hattın inşasında yoğun bir şekilde çalışıldığını belirterek, "Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda çalışmalarımızı adım adım sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Tünel ve viyadük çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, “Her tünelde, her viyadükte milletimizin ulaşım konforunu artırmak için gece gündüz çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlandığını belirten Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu: