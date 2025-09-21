Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit aileleri umreden döndü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ailelerinin umreden geri döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, "Dualarla uğurladığımız aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri, umre ziyaretlerini tamamlayarak yurdumuza döndü" dedi.
Bakan Yerlikaya, şehit ailelerinin umre ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Dualarla uğurladığımız aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri, umre ziyaretlerini tamamlayarak yurdumuza döndü.
Mekke’de Kâbe’nin huzurunda, Medine’de Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’ın manevi ikliminde ellerini semaya kaldırıp dualar ettiler.
Onların gönüllerinden yükselen bu dualar, aziz milletimizin en kıymetli hazinesidir.
Rabbim, dualarını kabul, ibadetlerini makbul eylesin.
Dualarla uğurladığımız aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri, umre ziyaretlerini tamamlayarak yurdumuza döndü.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2025
Mekke’de Kâbe’nin huzurunda, Medine’de Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’ın manevi ikliminde ellerini semaya kaldırıp dualar ettiler.
Onların… pic.twitter.com/WFLFekDZYc