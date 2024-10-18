Bakan Yerlikaya'dan 'Yenidoğan çetesi' açıklaması: Bir annenin Cimer ihbarıyla soruşturma başladı

112 Acil Servisi'ndeki bazı kişilerle işbirliği yaparak devlet hastanesindeki bebekleri daha iyi bakım vaatdiyle özel hastanelere sevk edip yetersiz bakım nedeniyle 12 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 'Yenidoğan çetesi'ne dair bilgiler gelmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Tekirdağ'da düzenlediği basın açıklamasında, 47 şüpheli hakkında 16 Ekim'de iddianame hazırlandığını belirterek "22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir" dedi.

Bakan şöyle devam etti: "Artık konu yargıdadır ve hep birlikte yüce milletimiz adına oradan nasıl bir karar çıkacağını göreceğiz. Temennimiz o dur ki, vicdanlarımızı yaralayan, bizleri üzen olayların, suçların hiç olmaması. Mayıs ayından itibaren bir annenin Cimer'e yapmış olduğu ihbarla birlikte Sağlık İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, savcılarımız ve İstanbul mali şube ekipleri planlı, projeli sabırla ve titizlikle olay aydınlatılmış, yargılanma süreci devam etmektedir. Tekrar valimize, bu şehrin huzur ve güvenliği için çalışan kıymetli güvenlik birimlerinize teşekkür ediyorum. Tekirdağ medyasına teşekkür ediyorum."