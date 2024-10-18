Son Dakika: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’de bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden ‘yenidoğan çetesi’ hakkında açıklama yaptı.

Bakan Memişoğlu, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olayla ilgili ilk açıklamasını yaparak suçluların tutuklandığını ve sorumlulara gerekli cezaların verildiğini belirtti. Bakan Memişoğlu, “Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz ve devlet olarak her zaman bu işin peşindeyiz” dedi.

Memişoğlu, Mayıs 2023’te gelen bir ihbarla başlayan sürecin, çeşitli dinleme ve ispatlar sonucunda başarılı bir operasyonla neticelendiğini, suçluların tutuklandığını ve hastanelere kapatma cezalarının verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı ayrıca, bu olayın sağlık çalışanlarına yönelik genel bir saldırı olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Gereğini yapıyoruz ve daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.