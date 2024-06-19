Bakan Yumaklı açıkladı... Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Havaların ısınmasıyla beraber birçok ilden orman yangını haberleri geliyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Boğaz'ın gemi trafiğine açılmasının önünde bir engel olmadığını da açıkladı. Bakan Yumaklı, 575 hektarlık alanın etkilendiğini duyurdu.

Boşaltılan köylerin sakinlerinin de yeniden evlerine dönebileceğini ifade eden Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bakanı Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Dün saat 16.05'te Eceabat'ta başlayan kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden yangına müdahale 16.11 itibariyle başlamıştı dün. Şu an itibarıyla bu yangınla alakalı son kontrollerimizi yaptık. Aslında bakarsanız 2 saate aşkın bir süredir çok yoğun ve şiddetli rüzgar sebebiyle bazı yerlerin acaba yeniden aktif hale gelmesi mümkün olabilir mi diye kontrol ettik. İki kez alanın tamamının üzerinden geçtik ve an itibarıyla söyleyebilirim ki, Çanakkale Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır.

575 hektar alan yangından etkilendi

İlk başladığı andan itibaren 9 uçak, 6 helikopter, 694 arazöz ve iş makinası, yaklaşık 540 personele başlamış idik. An itibariyle uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, arazözlerimiz, iş makinalarımız da dahil olmak üzere AFAD, valilik, diğer kamu kurumları, hatta özel sektördeki bazı kurumların da katılımlarıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık ve bine yakın arkadaşımız da dünden itibaren bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu.

Yangından etkilenen alan 575 hektar. Burada bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Yanan alandan bahsetmiyorum. Yangından etkilenen alandan bahsediyorum. Arkadaşlarımız bütün her şeyi bitirdikten sonra ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar her zaman olduğu gibi. Yaklaşık 340 hektar alan ormanlık, geri kalanı da orman dışı kırsal alan.

Sabahki açıklamamda söylemiştim. Gece saat 02.30 sıralarında Gelibolu'da çıkan bir yangın bizim güçlerimizi bölmemize sebep oldu. Belki de bu kadar da uzamayacaktı bu konu. Ancak onu da hemen hızlı bir şekilde müdahale ederek 2 saatin içerisinde arkadaşlarımız kontrol altına aldı. Onun da bir özelliği, bir köye Değirmendüzü köyüne çok yakındı. Dolayısıyla bir yerleşim yerini gecenin 2.30'unda etkilemesi söz konusu olabilecekti.

Ben dünden bu yana her kademede her seviyede kimler varsa alevlerin içerisinde olan ateş savaşçısı arkadaşlarımdan, Orman Genel Müdürlüğü'ne mensup arkadaşlarımdan geri planda onlara destek veren kimler varsa buradaki bin kişiden bahsetmiştim. Onlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Araç hareketliliği devam ettiği için çünkü soğutma çalışmaları devam edecek, bu alanın ziyarete açılması hususu, tarihi yarımadanın ziyarete açılması hususu, sabah söylediğim gibi kısmi olarak devam edecek. Alan Başkanlığımız tarafından herhangi bir gelişme olduğu takdirde duyurulacak.

"Boğaz'ın her iki tarafından da gemi trafiğine açılması söz konusu olacak"

Boğaz'ın gemi trafiğine açılmasıyla ilgili herhangi bir engel kalmadı. An itibarıyla da Boğaz'ın her iki tarafından da gemi trafiğine açılması söz konusu olacak. Yine boşaltılan iki köyümüz vardı. O iki köyümüzün de tekrar sakinlerinin evlerine geri dönmesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.

Önümüzdeki 5 gün boyunca Çanakkale'de mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık görüleceği, hatta yer yer belli seviyelerde 80 km/saat hızda bir rüzgarın görülebileceği uyarılarına istinaden bu 5 gün boyunca özellikle çiftçilerimizin hasatla ilgili çalışma saatleri gündüz saat 11'e kadar olarak sınırlandı. Herhangi bir değişiklik olursa Valiliğimiz tarafından bunun öne alınması ya da biraz daha ötelenmesi söz konusu olabilir. Ancak ben buradan özellikle sıcaklıkların bütün yurtta çok ciddi bir şekilde etkisinin hissedildiği bugünlerde vatandaşlarımızın aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber vakit geçirecekleri alanlarda, mesire alanlarında kendilerine ayrılmış olan piknik alanlarında ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyorum.

Çok küçük bir kıvılcımın bırakın sadece uğraşmasını ya da bununla ilgili gönül yorgunluğunu, bu ülkenin kaynaklarını yok ettiğini de, o ekosistemdeki bütün canlıların yok olduğunu da düşünerek hassasiyet gösterilmesini özellikle istirham ediyorum.

4 aktif orman yangını var

Halihazırda dört aktif yangınımız var. Bunlardan birisi dün 18.30'a başlamıştı ve 18.38'de müdahale etmiştik Uşak'ta. Aslına bakarsanız enerjisi de kısmen düşürülmüştü. Yalnız orada da çıkan çok şiddetli rüzgar, bizim kontrol altına alındığı anonsunu yapmamıza engel oldu maalesef. Emin olduktan sonra bununla ilgili bilgiyi de yine siz değerli basın mensuplarımız vasıtasıyla kamuoyumuza duyuracağız.

Manisa Soma'da bir yangınımız çıktı. 14.40'ta. 14.55'te müdahil olundu buraya. Ormanda başladı. Yine orada da çok kuvvetli rüzgar sebebiyle yayılma, genişleme eğilimi gösterdi. Arkadaşlarımız bütün güçleriyle mücadeleye devam ediyorlar kontrol altına almak için."

Tarihi Alan'ın güney hattı ziyarete açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormana sıçrayan anız yangınıyla mücadele tedbirleri kapsamında dün girişlerin durdurulduğu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın bir bölümünün ziyarete açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattının (Kilitbahir-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir ve Kilye-Kabatepe-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir hatları) yeniden ziyarete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, kuzey hattına (57. Alay, Conbayırı, Bigalı köyü, Büyük Anafarta ve Küçük Anafarta köyü, Anzak Koyu) girişlerin ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğu ifade edildi.

Çanakkale Valiliği, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla biçerdöver, hasat ve balya bağlama işlerinin 22 Haziran'a kadar günde 5 saatle kısıtlandığını açıkladı.