Bakanlar ve TFF Başkanı Amedspor-Erzurumspor maçını tribünde takip etti

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK takımları Diyarbakır Stadı'nda karşılaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda parti temsilcisi maçı tribünden takip etti.