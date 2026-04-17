Bakanlık tarih verdi mi? Sağlık Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli, işçi gibi kadrolar için Sağlık Bakanlığı her yıl ilan açıyor. Bu yılki ilk başvuru iple çekiliyor. Her gün gündemdeki soru ise "Sağlık Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı ne zaman" oluyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

17 Nisan 2026 Cuma günü Sağlık Bakanlığının duyuru kısmı incelendiğinde yeni bir açıklama yapılmış değil. 2025'te başvurular iki etaptan oluşmuştu ve ilki mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihlerde olacak.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.