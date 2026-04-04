Bakanlıktan duyuru var mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Kamuya giriş hedefleyenler için Adalet Bakanlığının gerçekleştireceği 15 bin personel alımı süreci yeniden gündemin merkezine oturdu. Başvuruların hangi tarihte başlayacağına dair et bir ifadenin yer almaması nedeniyle aramalar günden güne artıyor. Bugün yine sıkça "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu geliyor.

4 Nisan 2026 Cumartesi Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi paylaşılmadı. Nisan yaı ortasına kadar sürecin netleşmesi bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.