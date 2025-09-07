Balıkesir peş peşe sallandı: Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan korkutan uyarı geldi!

Balıkesir, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda yapının yıkıldığı 6,1'lik depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Depremin merkes üssü Sındırgı'da bugün yine peş peşe iki büyük artçı sarsıntı kaydedildi.

Endişeler artıyor

Saat 12.35'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra 4,1'lik bir sarsıntı daha yaşandı. Balıkesirliler henüz birkaç hafta önce yaşadıkları depremin travmasını atlatamadan gelen yeni sarsıntılar endişeleri büyüttü. Uzmanlar ise sismik harektliliğin sürdüğü bölge için uyarılarda bulunuyor.

CNN Türk'e konuşan jeoloji mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, bugün yaşanan sarsıntıların Sındırgı fayı ve çevresinde meydana gelen normal fayların kırılması ile oluşan depremler olduğunu açıklarken, fayın şu ana kadar yarattığı büyük depremlere dikkat çekti.

Son derece hareketli bir fay kuşağı

Fayın doğuya doğru devam ettiğini ve son derece aktif bir fay kuşağı olduğunu belirten Pampal, 6 şiddetindeki 2011 Simav depremini, 7.2'lik 1995 Dinar depremini ve 6.5'lik 1970 Gediz depremini hatırlattı.

Bölgedeki artçıların yoğunluğuna dikkat çekerek, yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade eden Pampal, "Burada Akhisar, Bigadiç arasında Gelenbe fayı diye aktif bir fay var. Bu fay dik yönde, Sındırgı civarında kesişiyor. Simav-Sındırgı fayı ile Gelenbe fayının kesişme bölgesi bu depremlerin olduğu bölge. Yani bir kavşak noktası. Sındırgı fayı ve tali faylar çok kırılıyor. Çünkü batıya doğru stres transferi söz konusu" dedi.

"Büyük deprem üretme potansiyeli var"

Bu stres transferinin Gelenbe fayını zorladığını ifade eden Pampal şu uyarıda bulundu:

"Gelenbe fayı kırılırsa 7’ye kadar büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Bu stres, depremin dalgaları bariyer gibi Gelenbe fayına çarpıp dönüyor. Bunlar olağandır. Burada ayrıca volkanik aktivite var. Türkiye’nin en aktif volkanları Kula voltakitleri bu bölgede. Sındırgı civarı yoğun bir şekilde termal suların çıktığı, magmanın yer yüzüne yakın olduğu bir bölge."

“Büyük deprem olur mu?”

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından “Büyük deprem olur mu?” sorusuna cevap verdi.

Ercan, “M5,1’lik deprem beklenen en büyük artçı depremdi. Hasar görmüş yapılarda hasarı büyütmüş olabilir. Arkasından daha büyük deprem beklemiyorum” dedi.